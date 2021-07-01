تراند الفن: جماهير الأهلى تهاجم نجم بيراميدز

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 11:09 مساءً - شنت جماهير النادي الأهلي الموجودة في ملعب “الأهلي وي السلام”، هجومًا ناريًا على عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز بعد خروجه من ملعب مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وعند خروج السعيد من ملعب المباراة فى الشوط الثاني قامت جماهير الأهلي بشن هجومًا ناريًا على لاعب القلعة الحمراء السابق.

ويتقدم الأهلي حاليًا أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف حيث تقدم إبراهيم عادل للضيوف، وأدرك حسين الشحات التعادل لأصحاب الأرض فيما تمكن كهربا من تسجيل الهدف الثاني.

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