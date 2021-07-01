تراند الفن: أطلقوا النار على رجال الأمن.. تفاصيل القبض على عناصر خلية تهريب مخدرات بشرورة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 11:09 مساءً - صحيفة المرصد : صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، مساء اليوم، بأن المتابعة الأمنية للعناصر الإجرامية التي تمتهن ترويج المخدرات، أسفرت عن رصد وجود لعدد من أرباب السوابق المطلوبين في قضايا ترويج وتهريب المخدرات داخل أحد المواقع بمحافظة شرورة. مؤكدا أنه عند مباشرة رجال الأمن تنفيذ مهامهم تعرضوا لإطلاق النار، حيث جرى التعامل مع الموقف بما يقتضيه، والقبض على اثنين من عناصر الخلية، وتعرض آخر لإصابة نتيجة تبادل إطلاق النار ووفاته قبل نقله إلى المستشفى، وجميعهم مواطنون وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وفي التفاصيل وفقا لـ”الوطن” فإنه تم القبض على الجناة في مركز الأخاشيم الذي يبعد 30 كم عن محافظة شرورة جنوب شرق منطقة نجران.

وبحسب “الوطن” فإن إثنين من أفراد الخلية تمكنا لفترة طويلة من التنقل من مكان إلى آخر للهروب من أعين رجال الأمن حتى عصر، يوم الإثنين الماضي، عندما رصدتهم أجهزة مكافحة المخدرات بشرورة أثناء اختبائهما في منزل رب الأسرة بمركز الأخاشيم.

خطة القبض

وأعدت الجهات المختصة الخطة اللازمة للقبض عليهما ومحاصرة المنزل وبمداهمة المنزل بادر أحدهم بإطلاق النيران على رجال الأمن حتى تمت السيطرة على الوضع والقبض على الجناة. وتم احتجاز سيارة حديثة داخل المنزل من نوع شاص تويوتا.

وتبين أن الشخص المتوفي متزوج ولديه أولاد، فضلا عن إصابة متهم ثالث ونقله إلى مستشفى شرورة العام وحالته مستقرة، وجميعهم في العقد الرابع من العمر.