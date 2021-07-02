تراند الفن: توريد أكثر من 22 ألف طن من القمح بشون الأقصر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن إجمالي التوريد من القمح المحلي بلغ كمية قدرها 22686.748 طن بنسبة 66.7% من إجمالي السعة التخزينية لمحافظة الأقصر حتى نهاية عمل اليوم.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى انتهاء موسم توريد القمح في المواقع التخزينية بمحافظة الأقصر.

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه يوجد بمركز ومدينة أرمنت عدد 1 صومعة بسعة 1000 طن وعدد 1 شونة بسعة 5000 طن، كما يوجد بمركز ومدينة إسنا عدد 1 بنكر بسعة 23000 طن وعدد 1 شونة بسعة عدد 5000 طن وبذلك يصبح إجمالي السعة التخزينية 34 ألف طن.

يذكر أن مديرية التموين كانت شكلت لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلًا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزيني وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي “الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية” تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.

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