فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن إجمالي التوريد من القمح المحلي بلغ كمية قدرها 22686.748 طن بنسبة 66.7% من إجمالي السعة التخزينية لمحافظة الأقصر حتى نهاية عمل اليوم.
وأشار وكيل وزارة التموين إلى انتهاء موسم توريد القمح في المواقع التخزينية بمحافظة الأقصر.
وأوضح وكيل وزارة التموين أنه يوجد بمركز ومدينة أرمنت عدد 1 صومعة بسعة 1000 طن وعدد 1 شونة بسعة 5000 طن، كما يوجد بمركز ومدينة إسنا عدد 1 بنكر بسعة 23000 طن وعدد 1 شونة بسعة عدد 5000 طن وبذلك يصبح إجمالي السعة التخزينية 34 ألف طن.
يذكر أن مديرية التموين كانت شكلت لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلًا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزيني وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي “الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية” تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: توريد أكثر من 22 ألف طن من القمح بشون الأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.