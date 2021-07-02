تراند الفن: عروسة تتحدى راقصة شهيرة في رقص بلدى والعريس قاعد زي خيبتها

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏38 دقيقة مضت فيديوهات 80 زيارة

أشعلت الراقصة جوهرة، مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها مقطع الفيديو على حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، مقطع فيديو أثناء إحيائها فرحًا، وتفاعل العروسة معها. أشعلت الراقصة جوهرة، مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها مقطع الفيديو على حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، مقطع فيديو أثناء إحيائها فرحًا، وتفاعل العروسة معها. وأثار مقطع الفيديو ضجة بسبب تفاعل العروس بشكل قوي ورقصها والاندماج مع “جوهرة”، وذلك على أنغام أغنية “أنا مش هفيّة” للمطرب الشعبي أحمد شيبة. شاركها

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