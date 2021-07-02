تراند الفن: الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا للاتحاد السكندري

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 12:09 صباحاً - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.

بدأ المران بمحاضرة استمرت 10 دقائق طالب فيها الجهاز الفني، بقيادة إيهاب جلال، من لاعبيه الاستمرار في تقديم الأداء الجيد والنتائج المتميزة من أجل تحسين وضع الفريق في جدول المسابقة ووضعه في المكانة التي يستحقها.

بعد المحاضرة تم تقسيم الفريق لمجموعتين لزيادة التركيز والانسجام بين الفريق، وقاد حمد إبراهيم، المدرب العام، الفريق في بعض الوحدات البدنية وتدريبات التحرك دون كرة.

ودار حديث مطول بين إيهاب جلال المدير الفني وعبد الرحمن مجدي جناح الفريق العائد بعد غياب بسبب الإصابة على هامش المران، اطمأن خلاله المدير الفني على حالة صانع ألعاب الفريق، مشددًا على ضرورة التركيز للعودة إلى مستواه السابق بشكل سريع.

عقد عماد سليمان، المشرف على الفريق، جلسة مطولة مع المهاجم الشاب مروان شوقي والمدافع مصطفى الزناري، حفزهما خلالها على ضرورة بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لحجز مكان في التشكيل الأساسي للفريق.

خاض الجزائري رضوان شريفي تدريبات إضافية على هامش المران، وفقًا للبرنامج المعد من الجهاز الفني لكل لاعب بالفريق.

فيما شهد المران تدريبات قوية لحراس المرمى تحت قيادة مصطفى كمال مدرب حراس مرمى الفريق.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري الإثنين المقبل على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويحتل الفريق المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة.

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