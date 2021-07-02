تراند الفن: سيارات تفرغ مياه الصرف الصحي في الطريق العام.. وأهالي الأقصر: يجب وضع حد (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 12:09 صباحاً - شكا أهالي قرية النواصر التابعة لمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، من تفريغ سيارات مياه الصرف الصحي بالطريق العام، وذلك بين قريتي وابورات المطاعنة والنواصر.

وقالت الأهالي إن السيارتين اللتين أفرغتا حمولتهما بالطريق العام لا تحملان لوحات مرورية.

وكان أهالي مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء أمس الأربعاء، رصدوا ذات الواقعة، لسيارة كسح دون لوحات معدنية، وتلقي حمولتها على الطريق العام بين المنطقة الواقعة بين كوبري النواصر وكوبري وابورات المطاعنة.

وطالب الأهالي المسئولين بضرورة وضع حد للواقعة بعد تكرار المشهد ليومين متتاليين.

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