تراند الفن: 5 لاعبين من الأهلي وبيراميدز يخضعون لكشف المنشطات عقب المباراة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 12:09 صباحاً - خضع خمسة لاعبين من الأهلي وبيراميدز لكشف المنشطات عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

واختارت لجنة الكشف المنشطات نبيل دونجا ومحمد حمدي وعمر جابر من صفوف بيراميدز وعلي معلول ورامي ربيعة من الأهلي.

وسقط النادي الأهلي، اليوم الخميس، في فخ التعادل أمام نظيره فريق بيراميدز، بنتيجة هدفين لكل فريق ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة يصبح الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 42، بينما أصبح فريق بيراميدز في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

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