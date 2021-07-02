نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الجمعة الموافق 2 يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض بنده اليوم والتي تحظي باهتمام كبير جدا من جميع المواطنين في جميع مدن المملكة العربية السعودية حيث تقدم جميع ما يحتاجه كل فرد من منتجات غذائية كالفواكه و الخضروات و اللحوم الطازجة و الأسماك وجميع المكسرات و البقوليات و الحلويات و المشروبات والأدوات منزليه وكهربائيه بتخفيضات كبيره للغايه حيث تصل إلى نصف الثمن كي يستفيد جميع عملائها من تلك الخصومات الكبيرة التي تقدم في جميع المتاجر و الأسواق من كل أسبوع والتي تستمر حتي يوم الثلاثاء.

عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده علي جميع أنواع الجوالات بمختلف أنواعها مثل فيفو و ريلمي و ايفون وسامسونج و هواوي و تابلت بسعر 629 ريال سعودي و ساعات ذكيه كما تحتوي أيضا علي جميع الشاشات التليفزيونيه بمختلف الأحجام و الأنواع كما تضم جميع الأجهزة المنزلية كالقطاعة بسعر 59 ريال سعودي و الخلاط مولينكس وعصاره مولينكس ومكواه بخار للملابس و الفرن الكهربائي و الخلاط أيضا كل ذالك تشمله عروض بنده في عروضها الأسبوعية من كل أسبوع.

مجله عروض بنده

تشمل عروض بنده جميع انواع الملابس للرجال و النساء و الاطفال حيث تحتوي علي قميص رجالي بسعر 24.95 ريال سعودي و ساده للأطفال و بطانيه ناعمه و بلوزه نسائي و منشفه للحمام وشورت نسائي و طقم بيجاما ولادي بسعر 24ز95 ريال سعودي كما تحتوي علي جميع انواع المساحيق للغسيل المركز اريال بسعر 58.95 ريال سعودي و مسحوق غسيل بونكس بسعر 16.95 ريال سعوديو مسحوق غسيل اومو مركز للغسالات الاتوماتيكيه بسعر 29.95 ريال سعودي.

تحتوي عروض بنده اليوم علي جميع انواع المعلبات الغذائيه حيث تقدم لبنه بنده بسعر 12 ريال سعودي و جبنه مطبوخه و صدور الدجاج و خضروات بنده و قشطه بندا بسعر 8ز95 ريال سعودي و خل قصب السكر و زيت الزيتون و الزيتون الاسود اليوناني بسعر 9ز95 ريال سعودي كما تحتوي علي جميع انواع الجبن بخصومات كبيره ايضا

كانت هذه عروض بنده اليوم والتي قدمناها لكم من خلال هذا المقال والذي يتواجد به مجله العروض والتي تحتوي علي ميع المنتجات كي تتعرفوا عليها وتستفيدوا من تلك التخفيضات التي تستمر حتي يوم الثلاثاء فسارعوا في الحصول علي تلك السلع و الأدوات قبل نفاذ الكميه المحددة و انتهاء العرض في جميع أسواق بنده وهايبر بنده في المملكة العربية السعودية.