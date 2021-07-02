نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مفاجآت بنده اليوم في السعودية ولمدة أسبوع كامل Hyper Panda على الأسماك واللحوم والدجاج في المقال التالي

عمر شويل - جدة مفاجآت عديدة وقيمة يقدمها هايبر بنده لجميع عملاؤه على جميع المنتجات من اليوم، ولمدة أسبوع كامل في المملكة العربية السعودية، وهذا ضمن عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda، حيث يعد هايبر بنده من أكبر المتاجر في الوطن العربي، وخاصة في دول الخليج العربي، مثل: المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وكذلك خارج دول الخليج كمصر، والمغرب.

عروض على لحوم بنده السعودية

تخفيضات وعروض مميزة من هايبر بنده Hyper Panda market على جميع أنواع الأسماك الطازجة، ومنها: عرض مميز على كيلو السمك السلمون النرويجي من بنده، وكذلك خصم مميز على الستيك السلمون النرويجي من بنده، وكذلك عرض على فيليه السلمون المتميز، وأيضاً خصم على السمك دينييس الطازج، كما يتوفر تخفيض مميز جداً على فيليه القارووص الجلد، وكذلك خصومات مميزة جداً على الجمبري الجامبو، وكذلك خصومات مميزة على الزبدة الغير مملحة من ماركة برايد، وكذلك خصومات مميزة على عسل النحل الصافي لنجنيز Langnese، وكذلك عرض على ملح الطعام المميز من ماركة ساسا.

عروض بنده اليوم Panda على لحوم بنده

عرض مميز على اللحم المفروم البقري البرازيلي، كما يتوفر خصم ممتاز على مكعبات اللحم البقري من أستراليا، كما يتوفر خصم مميز على اللحم الستروجانوف البقري الأسترالي، وكذلك التخفيض القوي على برجر اللحم البقري البرازيلي، والعرض المميز على كفتة اللحم البقري البرازيلي، وكذلك الخصم المميز على نقانق اللحم البقري من البرازيل.

عروض بنده اليوم المميزة على دجاج

عروض هايبر بنده ماركت Hyper Panda market لليوم، ولمدة أسبوع كامل على الدجاج من بنده في المملكة العربية السعودية مميزة جداً، ومن ضمنها: عروض بندة على السيقان دجاج من ماركة اليوم Al Youm، وكذلك عروض مميزة جداً على الدجاج الفاخر الطازج من نفس الماركة المميزة، وعروض أخرى كثيرة من هايبر بنده يمكنكم الإستمتاع بها من خلال زيارة أحد من فروع بنده ماركت المنتشرة في جميع مدن المملكة العربية السعودية، أو من خلال زيارة بنده اون لاين في موقع بندة الرسمي التي يغطيها موقع ثقفني، فتابعونا.