تراند الفن: بيان من أمانة جدة بشأن تعدي موظف على عامل في سوق الخضار

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 01:12 صباحاً - أدمن ‏58 دقيقة مضت المرصد 34 زيارة

صحيفة المرصد : أصدرت أمانة جدة بياناً توضيحياً بشأن حادثة تعدي موظف على عامل في سوق الخضار. وقالت الأمانة في بيانها : “إشارة إلى المقطع المتداول لتعدي موظف في إدارة سوق الفاكهة والخضار المركزي على أحد العاملين في السوق، فقد وجه معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي بإيقاف الموظف عن العمل في إدارة السوق وإحالته للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه. وأكدت أمانة جدة أن ما حدث مخالفة جسيمه لسياسة الأمانة، وبأن كل من يتجاوز النظام ستطبق بحقه الأنظمة. والله ولي التوفيق،،

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