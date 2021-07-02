تراند الفن: قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات إسبانيا وسويسرا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 01:12 صباحاً - يواجه إسبانيا نظيره المنتخب السويسري، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة يورو 2020.

ونجح منتخب سويسرا في إقصاء منتخب الديوك الفرنسة، عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق.

فيما نجح الماتادور الإسباني في تخطي منتخب كرواتيا العنيد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في سيناريو درامي ممتع لكل متابعي يورو 2020.

ويعرض “القاهرة 24” لكم تاريخ مواجهات المنتخبين وذلك على النحو الآتي:-

تواجه المنتخبين في 22 مباراة.

فوز إسبانيا: 16 مباراة.

أهداف إسبانيا:48 هدفًا.

فوز سويسرا: مباراة واحدة.

أهداف سويسرا: 18 هدفًا.

التعادل: 5 مباريات.

يذكر أن الفائز من هذه المباراة سوف يواجه الفائز من قمة الدور ربع النهائي بين بلجيكا وإيطاليا.

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