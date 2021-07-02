فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 01:12 صباحاً - صحيفة المرصد : أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة بلدي, خدمات إصدار الرخص الإنشائية إلكترونيًّا . وتوفر المنصة أهم خدمات الرخص الإنشائية مثل: إصدار رخصة بناء جديد، تجديد، ترميم وشهادة إشغال المبنى وغيرها لتسهيل إجراءات البناء، وتحقيق التحول الرقمي في الخدمات البلدية المقدّمة لمدن المملكة، ورفع مؤشرات الأداء في تقارير التنافسية الدولية؛ لتحسين تجربة المستفيدين في تقديم الخدمات. من جانبها أوضحت منصة بلدي خطوات إصدار رخصة البناء للمباني السكنية والتجارية، وأولها إصدار القرار المساحي عبر منصة “بلدي” من خلال التعاقد مع مكتب هندسي مصنف أو معتمد لتقديم خدمات الرفع المساحي. وأضافت أنه يتم بعد ذلك التعاقد مع مكتب هندسي مصمم، ومكتب هندسي مشرف، ومقاول بناء مصنفين أو معتمدين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ويلزم لإصدار الرخصة الإنشائية عبر منصة “بلدي”، إصدار وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية من المقاولين للمنشآت التجارية، والسكنية التجارية، وتم إلزام تقديم التأمين للمباني السكنية ابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2021م. كما تتطلب الرخصة الإنشائية تطبيق كود البناء السعودي، وهو ما يتميز بقواعده الهندسية الحديثة، من خلال وضع حدّ معايير السلامة، والحماية، والصحة؛ وذلك لضمان جودة الحياة، مما يتيح للمستفيد إصدار رخصة البناء عبر المكاتب الهندسية المتخصصة الحاصلة على شهادة التصنيف المدرجة في منصة “بلدي”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على خطوات إصدار رخصة البناء للمباني السكنية والتجارية .. والوثائق المطلوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.