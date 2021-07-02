تراند الفن: تفاصيل إغلاق مسرح الساحل الشمالي على فريق أشرف عبد الباقي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 01:12 صباحاً - أغلق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مسرح الساحل الشمالي أثناء وجود فريق أشرف عبد الباقي على المسرح، لتقديم مسرحية “ليلة العمر”.

وحسب مصادر مطلعة لـ “القاهرة 24″، أكدت أنه تم إغلاق المسرح وفصل التيار الكهربائي بطريقة مهينة، لعدم الحصول على تصاريح، ولعدم توافر أيضًا اشتراطات الأمن والسلامة حسب رخصة عرض المسرحية.

وتعرض قناة “MBC مصر”، اليوم “الجمعة” في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض “مسرح مصر”، حيث تعرض المسرحية الكوميدية “ليلة العمر”.

وفي رد سريع من محافظ مطروح اللواء خالد شعيب لـ “القاهرة 24″، كشف خلاله تفاصيل وأسباب إغلاق المسرح على نجوم فريق الفنان أشرف عبد الباقي، قائلًا إن ذلك يرجع لعدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة حسب رخصة عرض المسرحية.

وكشف المحافظ أيضًا خلال تصريحه، أن السبب خوفه الكبير على الجماهير الحاضرة للعرض من حدوث أي شيء يهدد حياتهم.

وجاء إغلاق المسرح قبل دقائق من افتتاح العرض الأول لمسرح الساحل للفنان أشرف عبد الباقي، لعدم توافر الاشتراطات الصحية.

مسرحية “ليلة العمر”، تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية حول محاولة بعض المساجين الهروب بالاختفاء داخل قاعة أفراح يتصادف وجود حفل زفاف بها مما يسبب لهم مشاكل عديدة ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

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