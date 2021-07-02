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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 01:12 صباحاً - أدمن 22 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد : كشف المحامي عبدالله العنزي عن الموقف القانوني لمسلسل “رشاش” بعد عرض منصة شاهد التابعة لمجموعة قنوات MBC أول حلقتين منه، وهو المسلسل الذي يتناول قصة حياة المطلوب الأمني رشاش الشيباني العتيبي والذي تم إعدامه عام 1989.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” أكد المحامي عبد الله العنزي على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من عائلة الشخص الذي يتناول المسلسل قصة حياته، بغض النظر عما إذا كان مطلوبًا للأمن من عدمه، كون المسلسل يمس سمعة أسرة عائلته بشكل أو بآخر.
وتوافق مع هذا الرأي المحامية وعد المرسال والتي نقلت الصحيفة عنها تأكيدها على وجوب أخذ موافقة ورثة رشاش على عرض المسلسل، وفي حال ما تم عرضه دون موافقتهم، فإن لهم الحق في رفع دعوى تعويضية ومخالفة على اللجنة الإعلامية للقناة، حتى ولو كان الشخص الذي تدور حوله قصة المسلسل مطلوب للجهات الأمنية.
كما أشارت المحامية وعد المرسال كذلك إلى ضرورة الحصول على إذن قانوني من الجهات الأمنية المختصة قبل عرض المسلسل، موضحة أن مقدار المخالفة المتعلقة بهذا الأمر يخضع لتقدير الجهة القضائية المختصة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على الموقف القانوني من عرض مسلسل “رشاش” أحد أشهر قطاع الطرق في المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.