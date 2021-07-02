تراند الفن: زاهي حواس: تعودت على الزج باسمي في قضايا الآثار.. ومروج الشائعات صرصار (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 01:12 صباحاً - قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عار من الصحة، ولا بد أن يحافظ المواطنون على آثار بلادهم، قائلًا: “بعض الدجالين استخدموا شائعات السحر لخداع الناس في القرى”.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر”، تعقيبًا على الزج باسمه في قضية علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب والمعروفة إعلاميًا بقضية “الآثار الكبرى”، قائلًا: “اتعودت إنى زى القطار أشتغل وأعمل ولا أرد على إنسان تافهة وصرصار بيشتمنى وفى النهاية هيروح مزبلة التاريخ.. أنا ليا اسم وهو ولا حاجة ولا يصح أن أرد على واحد يدمر في بلده”.

وكان تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي منشورًا يؤكد منع الدكتور زاهي حواس من السفر إلى خارج مصر، وذلك بعد تداول شائعات حول تورطه في قضية عصابة النائب البرلماني السابق علاء حسانين، وحبسه و18 آخرين على ذمة التحقيقات.

وكان “القاهرة 24” انفرد بالتواصل مع الدكتور زاهي حواس ليكشف حقيقة الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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