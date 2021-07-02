تراند الفن: حسين السيد: الهدف الأساسي للجنة الزمالك هو الحفاظ على قوام الفريق

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 01:12 صباحاً - قال حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن الهدف الأساسي للجنة منذ قدومها لإدارة القلعة البيضاء هو الحفاظ على قوام الفريق الأساسي.

وأضاف حسين السيد خلال تصريحات متلفزة: “الحفاظ على القوام الأساسي للزمالك صعب في ظل امتلاك الفريق أفضل لاعبين”.

وتابع حسين السيد، والمشرف على فريق الكرة: “اللجنة نجحت خلال فترة وجيزة تحقيق قدر كبير من الاستقرار بالفريق الأول، وما زال أمامنا المزيد من الحفاظ على قوام واستقرار الفريق”.

وتمني حسين السيد مزيد من النجاح، وتحقيق البطولات مع الزمالك للمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري بعد الحصول على توقيعه لمدة 3 سنوات قادمة.

ونجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في تفعيل التعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق المعار من المقاولون العرب، لمدة 3 سنوات أخرى وينتهي عقده بنهاية عام 2024.

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