تراند الفن: ضبط قائد مركبة عكس الاتجاه وعرض حياة الآخرين للخطر بخميس مشيط

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 02:12 صباحاً - أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط قائد مركبة عكس اتجاه السير في خميس مشيط، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وعلقت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها في “تويتر”، على مقطع فيديو أرسله مواطن وثق من خلاله المخالفة: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة”.

وأوضح المرور، أنه تم إحالة قائد المركبة المخالف للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقه وفقاً للنظام.

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