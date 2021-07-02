تراند الفن: طلب إحاطة لتثبيت العمالة المؤقتة بشركات المياه والصرف الصحي (مستند)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 02:12 صباحاً - قدم النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وموجه إلى رئيس الشركة القابضة لشركة المياه والصرف الصحي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تثبيت العاملين المؤقتين في شركات المياه والصرف الصحي.

واستند نائب شبين الكوم في طلب الإحاطة إلى حكم المادة 124 من الدستور والمادة 212،213 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقدم طلب إحاطة إلى المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهار المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضح النائب هاني خضر، أن طلب الإحاطة، لمناقشة تثبيت العمالة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتثبيت جميع العمالة المؤقتة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة.

وأكد البرلماني أن شركة المياه والصرف الصحي لها لائحة وميزانية خاصة بها، وليست على جدول الأجور وليس لها علاقة بخلو الدرجات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة وعام 2011 صدر قرار مباشر من رئيس الشركة القابضة بتثبيت العمالة المؤقتة ومنذ ذلك التاريخ لم يثبت أحد حتى الآن.

وطالب البرلماني في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، حضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واشترط حضورهم بشخصهم لمناقشه طلب الإحاطة.

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