تراند الفن: نشوب حريق هائل بإحدى الفيلات بأسوان أثناء حفلة تخرج كلية تجارة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 02:12 صباحاً - نشب حريق هائل بإحدى الفيلات بطريق التأمين في أسوان، منذ قليل، وذلك أثناء احتفال تخرج طلاب كلية التجارة بجامعة أسوان.

وتلقي مدير أمن أسوان، اللواء عصام عثمان، إخطارًا يفيد بنشوب حريق هائل بشكل مفاجئ، أثناء احتفال تخرج طلاب كلية التجارة بجامعة أسوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق.

وقامت الحماية المدنية الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

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