تراند الفن: بنك ناصر: الرئيس كلف بتوفير شقق لأطفال دور الأيتام بعد بلوغهم 18 سنة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 02:12 صباحاً - كشف محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبلغا كبيرا للأطفال الذين يبلغون 18 عاما ويتركون دور رعاية الأيتام لتخصيص شقق مفروشة لهم.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، إن وزيرة التضامن الاجتماعي بشرتنا أمس بأن الرئيس السيسي خصص مبلغا كبيرا للأطفال الذين يبلغون سن 18 عاما، وسيتركون دور رعاية الأيتام وليس لهم سكن وهذا المبلغ لتوفير شقق مفروشة لهم.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن من تجاوز الـ18 سنة واقترب من الخروج من دار الأيتام وليس لديه سكن سنبدأ بالتأهيل المهني له وتوفير السكن، بحيث عندما يخرج من الدار يكون له وظيفة وسكن.

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