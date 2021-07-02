تراند الفن: لا حياء في العلم.. 10 أسئلة صاعقة عن العضو الذكري

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 03:09 صباحاً - القضيب هو عضو من أعضاء الإنسان يصعب التحدث عنه بانفتاح وسهولة، خاصة إن كان لديك مشاكل ومخاوف تتعلق بصحته وحجمه وعمله.

لكن ربما تكون الأسئلة المتعلقة بصحة الأعضاء التناسلية محرجة لبعض الأشخاص، لذا قررنا الإجابة عن هذه الأسئلة الشائعة والمتعلقة بحجم العضو الذكري وعمله وغيرها من الأمور التي قد يخجل بعض الناس من التحدث عنها في مقالنا هذا على موقعنا «دخلك بتعرف».

يقلق معظم الرجال عندما يتعلق الأمر بحجم العضو الذكري، ويعتبرون إجراء جراحة لتكبيره أمراً طبيعياً، وهناك اعتقاد سائد أن ضعف الانتصاب يترافق مع كبر السن، لكن ذلك ليس شرطاً أساسياً.

أما في حالة الأمراض المنقولة جنسياً، فلن تظهر أعراض على العضو الذكري إن كنت تحمل أحدها.

هل من أدوية تساعد في تكبير حجم القضيب ؟

أوضح الدكتور (سبيتز) قائلاً: ”لا توجد أدوية تساعد في زيادة حجم القضيب، لكن شركات الأدوية ستدعي ذلك بلا شك.

ولكن مفعول هذه الأدوية يقتصر على زيادة تدفق الدم إلى العضو الذكري.

هل من عمليات جراحية لزيادة حجم القضيب ؟

هناك نوعان من العمليات يتم إجراؤهما: إما تلك التي تدعي إطالة القضيب، أو العمليات التي تدعي زيادة قطر القضيب.

في عملية زيادة الطول، يقوم الجراح بإزالة الرباط المعلّق، وهو الذي يصل العضو الذكري بعظم العانة ويساعد على انتصاب القضيب بزاوية علوية.