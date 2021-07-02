تراند الفن: كل ما تريدي معرفته عن غشاء البكارة بالتفاصيل

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 03:09 صباحاً - المهبل هو عبارة عن قناة عضلية مرنة، يكون مبطنا بطبقة ناعمة تؤمن الترطيب والإحساس، وهو صلة الربط بين الرحم والوسط الخارجي، حيث يوجد الفرج والشفرين في المدخل كما يبرز عنق الرحم من المهبل ليشكل النهاية الداخلية له.

يستقبل المهبل القضيب الذكري أثناء ممارسة الجنس ويعمل أيضاً كقناة يتدفق منها الحيض الخارج من الرحم، ويعتبر البوابة التي يخرج منها الجنين أثناء الولادة.

يحيط بمدخل المهبل عادة غشاء رقيق يدعى غشاء البكارة.

ما هو غشاء البكارة ؟

بارة عن غشاء رقيق من الأنسجة الجلدية يحيط بفتحة المهبل، ويبدأ غشاء البكارة عادة في التشكل عند الأجنة الإناث خلال الشهر الثالث أو الرابع من الحمل، ويبقى سليماً حتى يتم تمزيقه خلال النشاط الجنسي.

ما هي البكارة الرتقاء ؟

عبارة عن خلل في تشكل غشاء البكارة حيث يكون غشاء البكارة بلا أي فتحات أو مسامات ويغطي فتحة المهبل بشكل كامل، ويمكن تشخيص هذه الحالة عند الولادة لكنها في أغلب الأحيان يتم اكتشافها خلال فترة المراهقة.

أنواع وأنماط غشاء البكارة..

1. الغشاء الهلالي Normal Hymen:

ويعتبر أكثر الأنماط المنتشرة بين الإناث وهو الشائع عادة، حيث يكون غشاء البكارة له شكل هلال ويقوم بتغطية المهبل تغطية جزئية فقط.