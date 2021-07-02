تراند الفن: خالد الغندور يوجه رسالة لرمضان صبحي.. ويحرج العامري فاروق

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أشاد الإعلامي خالد الفندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالمدرب اليوناني تاكيس جونياس مدرب بيراميدز بعد التعادل أمام النادي الأهلي.

وتعادل بيراميدز أمام النادي الأهلي بهدفين لكل منهما خلال اللقاء الذى جمعهم على ستاد السلام، في إطار مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف خالد الغندور خلال تصريحات تلفزيونية له: “المدرب تولى بيراميدز منذ ما يقرب من 3 أيام، ولكنه استطاع أن يقدم مباراة جيدة أمام النادي الأهلي وحصوله على نقطة في الوقت بدل الضائع”.

واستعجب الإعلامي من تعرض رمضان صبحي جناح فريق بيراميدز لشتائم وسباب طوال المباراة، قائلا: “ربنا جبر بخاطر اللاعب، في ظل تعرضه للسباب طوال المباراة”.

وأكمل: “المباراة شهدت حضور كبير على الرغم من إقامة مباريات الدوري دون جمهور بسبب كورونا”.

وواصل: “الجماهير الحاضرة شنت هجوم ضد لاعبي بيراميدز الحالين، والأهلي سابقا على رأسهم رمضان صبحي الذى تعرض للسباب طوال المباراة، مضيفا: “ممكن نعرف هما مين دول”.

ووجه الغندور حديثه إلى العامري فاروق نائب رئيس الأهلي: “أزاى الناس دخلت الملعب وليه مش طبقت اللائحة على الناس دى، زى ما طلبت تطبيق اللوائح في السلة ورفضت خوض المباراة أمام الزمالك”.

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