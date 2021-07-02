تراند الفن: بريطانيا وألمانيا يناقشان عودة السفر الدولي مع الاتحاد الأوروبي بتطبيق إجراءات كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 03:09 صباحاً - يلتقي اليوم الجمعة، بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لمناقشة مستقبل السفر الدولي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في ظل الاجراءات المقررة بسبب جائحة كورونا.

واوضح المتحدث باسم جونسون، إن لقاء رئيس الحكومة البريطانية والمستشارة الألمانية يهدف إلى مناقشة فتح السفر الدولي في ظل جائحة كورونا، بين بريطانيا وألمانيا، وباقي دول الاتحاد الأوروبي، وإمكانية السماح لمواطني المملكة المتحدة بتجنب الحجر الصحي عقب عودتهم من الدول المدرجة على القائمة الكهرمانية، إذا تلقوا لقاحا مزدوجًا.

وأشار إلى أن المفاضوات البريطانية الأوروبية تجري حول برنامج اعتماد اللقاحات، وفقًا لوكالة بلومبرج الألمانية، إذ قال جونسون في تصريح منفصل، إن الجرعات المزدوجة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستكون بمثابة طوق النجاة للسفر الدولي.

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