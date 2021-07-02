تراند الفن: تفاصيل وفاة رجل إطفاء خلال مشاركته بإخماد حريق في الدمام.. وهذه آخر كلماته

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏54 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: توفي أحد رجال الدفاع المدني بالدمام يدعى مشعل مطلق الحريجي 27 عاماً أمس الخميس أثناء مشاركته في عملية إطفاء حريق نشب في المدينة الصناعية في الدمام.

وحسب “العربية.نت” لم يسعف القدر الحريجي لإتمام مراسم زفافه الذي كان يستعد له، منتظراً عودة والده من الكويت. وكانت آخر كلماته “طالعين حريق والله يستر” قبل أن يتوفى في الحريق.

و قال نافع فهد، زميل الحريجي،: “صديقي مشعل كان شخصية مميزة ونادرة ومحبة للخير” وأضاف: نحن رجال الدفاع المدني نصدق مع الله ونخدم وطننا، وكل حريق نباشر بإخماده، لا نعلم هل نعود منه أو لا”.

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