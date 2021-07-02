تراند الفن: من أجل لقمة العيش.. فتاة الفيوم تتعرض للتحرش ونزع الحجاب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 04:09 صباحاً - تورمت قدما الفتاة داخل شوارع المسلة بمحافظة الفيوم، لجمع القمامة والمخلفات المنتشرة في الشوارع حيث الحياة الصعبة، تدفع العاملة للبحث عن لقمة العيش، “عربة كارو”، تصطحبها يوميًا وتطوف بها داخل المدينة، لجمع القمامة والمخلفات المنتشرة في شوارع المسلة، وفجأةً هجم عليها شابان في العشرينات من العمر، وحاولا لمس جسدها، كما وصف الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كما قام شاب منهما “بلي ذراعها” ثم قام باحتضانها رغمًا عنها، ولكنها قاومته أيضًا بالحجارة.

فتاة ترتدي عباءة سوداء، وطرحة سوداء، تطوف شوارع منطقة المسلة، دافعت عن نفسها كثيرًا، وأمسكت حجارة من الأرض ورشقت بها هؤلاء، ثم بادلوها هي الأخرى بالقذف بالحجارة والاعتداء، حسب ما وصفه مقطع الفيديو المُنتشر على السوشيال ميديا.

حالة من الغضب سادت بين أهالي محافظة الفيوم، بعد تداول مقطع فيديو، رصدته إحدى الكاميرات بالمنطقة، لشابين يضايقان ويتحرشان بعاملة جمع قمامة، أثناء عملها، بمنطقة ميدان المسلة بمدينة الفيوم، والتي تعد المنطقة الأشهر في المحافظة.

وطالبت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب بفتح التحقيق العاجل وتغليظ العقوبة في الواقعة.

وأكدت النائبة ميرفت عبد العظيم، بضرورة وضع عقوبات رادعة لوقف هذه الظاهرة التي أثارت القلق داخل المجتمع، متابعة: “حان وقت أن يقوم كل منا بدوره للتخلص من هذه السلوكيات الغريبة والمرفوضة، خاصة أنها وقعت في أشهر ميدان للمحافظة، وعلى مرأى ومسمع من الجميع، والوضع استمر لوقت كبير جدا دون تحرك من المواطنين”.

وطالبت النائبة بسرعة تنفيذ التشريع الذي أقره المجلس مؤخرًا، والذي يمثل حماية للمجتمع من هذه الظاهرة، وسيكون رادعًا لكل من يقدم على هذه السلوكيات المسيئة، إلى جانب أهمية الدور التوعوي من خلال المساجد والكنائس والمدارس والجامعات، خاصة وأن الجانب التوعوي له دور كبير في مواجهة هذه الظاهرة، وذلك يتم بطرق عديدة منها تنظيم عدد من الورش واللقاءات على مستوى الجمهورية، لتوعية الفتيات بالإبلاغ عن هذه الوقائع، ونشر فيديوهات توعية على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويتفاعل معها المواطنون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.