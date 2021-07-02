تراند الفن: شاحنة تقتحم سور منزل في الطائف

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏15 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد: تعرضت إحدى الأسر المقيمة بحي الوسام 2 بمحافظة الطائف لحادث غير متوقع، وهم موجودين داخل منزلهم.

وفي السادسة من صباح أمس الخميس استيقظ أفراد تلك الأسرة على صوت ارتطام قوي، حدث نتيجة اصطدام شاحنة محملة بالأسمنت بالسور الخارجي لفناء منزلهم، وذلك أثناء رجوع الشاحنة إلى الخلف.

وأدى الاصطدام إلى هدم جزء من سور فناء منزل تلك الأسرة، لكن العناية الإلهية أنقذت جميع من في المنزل، حيث لم يقع لأي منهم إصابات نتيجة الحادث نظرًا لعدم وجود أي شخص بالفناء وقت وقوع الحادث، وهو ما دفع صاحب المنزل في نهاية المطاف للتنازل والعفو عن سائق الشاحنة.

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