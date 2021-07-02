تراند الفن: المتحف المصري بالتحرير يعرض لوحة للفنان “باي”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 04:09 صباحاً - يعرض المتحف المصري بالتحرير مجموعة من القطع النادرة ومنها لوحة للفنان “باي”، وتقدم اللوحة المعروضة مثالا جيدا؛ إذ تحتوي على مشهد ونصوص للإله “آمون-رع، الكبش الجميل” – في شكل آخر لإله الشمس الذي يرى في قمة اللوحة، في صورة كبشين متواجهين. وتعلو كلا من رأسي الكبشين ريشتان طويلتان، مع الصل (أفعى الكوبرا الملكية). وتظهر في الوسط مجمرة وآنية صب شراب وآنية للتطهر.

والشخص الذي يشاهد إلى اليسار من اللوحة المعروضة، هو صاحبها المدعو “باي”؛ وقد وصف بأنه “خادم في بيت الحقيقة”، وهو لقب شائع كان يمنح للفنانين والحرفيين الذين كانوا يعملون في جبانة طيبة (غرب مدينة الأقصر الحالية) خلال عصر الدولة الحديثة، وكان هؤلاء مسئولين عن تشييد وزخرفة المقابر والمعابد.

ويشاهد “باي” راكعا متضرعا إلى ثلاثة أزواج آذان كبيرة للإله آمون-رع الذي يصغي إلى توسلات الناس طالبي الشفاء؛ كما يساعدهم في إتقان حرفهم، وهو يؤازرهم في كل ما يطلبونه منه.

وللآلهة آذان للسمع مثل البشر؛ يصغون بها إلى توسلات الناس، ويهمس المتعبدون التقاة المخلصون بصلواتهم وتوسلاتهم قريبا من أذني الإله المعين؛ خاصة بتاح وآمون رع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.