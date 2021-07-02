تراند الفن: مصطفى حجاج يتألق بحفل كامل العدد في “بورتو سعيد”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أحيا الفنان مصطفى حجاج واحدة من أولى حفلات “بورتوسعيد”، بحضور نخبة كبيرة من محبيه وجمهوره من رواد القرية.

وشددت الجهة المنظمة للحفل على جميع الحاضرين باتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والمُعلنة من قبل الدولة.

وتغنّي مصطفى فى الحفل بمجموعة كبيرة من أغانيه الشهيرة منها “خطوة”، و”يا بتاع النعناع” وغيرها، وسط حضور كبير من الشباب.

وقام بتنظيم الحفل شركة “ميديا ار”، ووسط تأمين شديد من الجهات الأمنية لإخراج الحفل بشكل أحسن مما يكون بتعاون مع أهل بوروسعيد.

وسبق أن احتفل حجاج، منذ أيام، بأغنية جديدة، والتى تحمل اسم ” والله ما ينفع”، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع علي فتح الله، إنتاج هاني محروس إن جي ميوزيك والكليب إخراج محمد القاضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.