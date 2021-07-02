تراند الفن: فريق شارموفرز يحيي حفلا غنائيًا في الساحل الشمالي اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 05:09 صباحاً - يحيي فريق شارموفرز حفلا غنائيا اليوم الجمعة في الساحل الشمالي، ليقدم الفريق العديد من أغنياته الشهيرة التي ارتبط بها الجمهور.

وأثار حفل شارموفرز في الساحل الشمالي الكثير من الجدل في الساعات الماضية، بعدما أعلنت فتاة محجبة عن رفض الجهة المنظمة السماح لها بحجز تذكرة لحضور الحفل، إذ أكدت الفتاة عبر حسابها بموقع “فيس بوك” إن ارتداء الحجاب ممنوع في الحفل وأنهم أخبروها بأنها من الممكن أن ترتدي turban، وهو ما رفضته الفتاة.

وعلم فريق شارموفرز بالواقعة، لذا تدخل أحمد بهاء، أحد أعضاء الفريق شارموفرز، وحل الأزمة لرفض الفريق أي تفرقة بين جمهوره، كما أرسل بهاء إلى الفتاة عبر حسابها بـ “فيس بوك” ليخبرها بأنه تم حل المشكلة.

ومن المقرر أن يحيي فريق شارموفرز حفلا غنائيا في التجمع الخامس يوم 15 يوليو الجاري الساعة 8 مساء، وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 250 إلى 450 جنيها.

يشار إلى أن شارموفرز كان في رمضان الماضي قد قدم تتر مسلسل “خلي بالك من زيزي” بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح.

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