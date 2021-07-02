تراند الفن: ارتفاع إصابات فيروس كورونا في أميركا.. تعرف على الأسباب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “سي دي سي”، الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة بنسبة 10 في المئة هذا الأسبوع، مع زيادة انتشار المتحور “دلتا” شديد العدوى.

وقالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة “سي دي سي”، خلال إفادة بالبيت الأبيض، إن تراجع معدل التطعيم في البلاد إلى جانب المتحور “دلتا” شديد العدوى، يمكن أن يفسرا الزيادة.

ويتحمل المتحور، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند، مسؤولية ربع جميع الحالات الجديدة المسجلة في جميع الولايات الأميركية الخمسين، وأكدت والينسكي أن الانتشار السريع للمتحور سيجعله السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن متوسط الحالات الجديدة لمدة سبعة أيام، كان هذا الأسبوع نحو 12600 حالة، بزيادة 10 في المئة عن متوسط الأسبوع الماضي.

وفي حين أن الحالات الجديدة لا تقترب على الإطلاق من ذروة شهر يناير، التي تجاوزت 247 ألف حالة إصابة بكوفيد-19 يوميا، فإن الارتفاع يستدعي مزيدا من العمل.

وأشارت والينسكي إلى أن “من الواضح أن المجتمعات التي يظل الناس فيها غير محصنين، هي مجتمعات لا تزال معرضة للخطر”.

وحتى يوم الخميس، تم تطعيم 57.4 في المئة من البالغين في الولايات المتحدة بجرعات كاملة، وفقا لإحصائية “سي دي سي”.

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