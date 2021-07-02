تراند الفن: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏9 دقائق مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمر طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأشار التحالف إلى استمرار محاولات المليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد التحالف تخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك

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