تراند الفن: وزارة الأوقاف تحدد “التفوق العلمي وأثره في تقدم الأمم” موضوعًا لخطبة الجمعة اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 07:09 صباحاً - حدّدت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان “التفوق العلمي وأثره في تقدم الأمم”، ليتم تعميمها على جميع مساجد الجمهورية.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن التفوق في مختلف المجالات مطلب شرعي ووطني وإنساني، ولا مجال لبناء دولة قوية بغير العلم والتفوق فيه، وعلى كل منا أن يسعى لأعلى درجات التفوق في مجاله عالمًا أو باحثًا أو صانعًا أو حرفيًا.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معربه عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

واختتمت الوزارة: “نسأل الله العلى القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى”.

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