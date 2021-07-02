نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده اليوم الجمعة الموافق 2 يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عروض بنده وهايبر بنده اليوم حيث ينتظرها جميع المواطنين في مختلف مدن المملكة العربية السعوديه في كل أسبوع حيث تقدم اقوي أنواع الخصومات علي جميع المنتجات و السلع الغذائيه كالفواكه و الخضروات و جميع انواع اللحوم و الأسماك و المعلبات الغذائية وجميع الادوات المنزلية و الاجهزه الكهربائية والتي تتواجد في عروض و أسواق عبدلله العثيم حيث تستمر حتي الثلاثاء 6 يوليو حيث يمكن للجميع الاستفادة من هذا العرض قبل نفاذ الكميه.

عروض بنده وهايبر بنده اليوم

تقدم عروض بنده وهايبر بنده جميع ما يحتاجه كل بيت من مستلزمات كما تحتوي علي جميع الأجهزة المنزلية و الكهربائية حيث تضم ترمس استانلس و المروحة بلاك و موزع مياه بارد بسعر 299 ريال سعودي و صندوق براد بسعر 229 ريال سعودي كما تحتوي ايضا علي جميع الجوالات بمختلف أنواعها حيث تقدم فيفو واي 12 اس بسعر 499 ريل سعودي و لينوفو وجمع اجهزهلا لينوفو و فيفو و ريلمي و اوبو وريلمي و ايفون ايضا بخصومات كبيره للغايه.

مجله عروض بنده وهايبر بنده

تحتوي عروض علي جميع المساحيق حيث تقدم مسحوق غسيل اكسترا بسعر 39.95 ريال سعودي و كبسولات تايد للغسيل بسعر 19.95 ريال سعودي و مسحوق غسيل بونكس بسعر 16.95 ريال سعودي و مسحوق غسيل اومو بسعر 29.95 ريال سعودي كما تحتوي علي سائل غيل الصحون و سائل مطهر ديتول بسعر 53.95 ريال سعودي و معقم للأقمشه وشامبو غسيل للعبايات السوداء برسيل بسعر 37.95 ريال سعودي.

تضم عروض هايبر بنده جميع انواع الجبن حيث تحتوي علي جبن المراعي و لبنه بنده بسعر 12.95 ريال سعودي و صدور الدجاجو الجبن المطبوخ كما تحتوي علي جميع انواع الفواكه و الخضروات كالعنب و التفاح و البرتقال و الكمثري و المانجو و البطيخ و المشمش و الخيار و الخس و البطاطس و الكوسه وجميع أنواع الزيوت النباتية و الخل أيضا وجميع انواع المشروبات الغازيه و العصائر و التونه و كما تحتوي عروض بنده وهايبر بنده علي جميع أنواع المعلبات كالصلصة و الحلاوه و الفول.

كانت هذه عروض بنده وهايبر بنده اليوم و التي قدمناها لحضراتكم كي تتعرفو علي جميع المنتجات المتواجده داخل العرض الاسبوعي من خلال المجله حيث يستمر هذا العرض لمده اسبوع وينتهي يوم الثلاثاء فسارعوا قبل نفاذ الميه المحددة و انتهاء هذا لعرض في اسوا ومتاجر بنده في جده و الرياض و قبل نفاذ الكميه المحده ايضا.