نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الجمعه الموافق 2 يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم اليوم والتي تعد من افضل العروض حيث تقدم اقوي انواع الخصومات علي جميع السلع الغذائية وجميع انواع المنتجات كما تحتوي علي جميع الأجهزة الإلكترونية كالشاشات التليفزيونية بجميع انواعها و أحجامها و جميع أنواع الجوالات كما تتوي علي جميع الأجهزة المنزلية أيضا بخصومات تصل الي 50% في جميع متاجر و أسواق عب دلله العثيم حيث يستمر هذا العرض حتي الثلاثاء 6 يوليو فسارعوا قبل نفاذ الكميه المحددة وانتهاء هذا العرض في جميع المتاجر و الأسواق.

عروض العثيم اليوم

تشمل عروض العثيم جميع المنتجات الغذائية حيث تقدم افضل و أجود أنواع الفواكه و الخضروات الطازجة كالموز و التفاح و الكمثري و الماجو و البطيخ و المشمش و الخيار و الخس و البطاطس وجميع أنواع البقوليات و المكسرات و المعلبات الغذائيه وجميع أنواع اللحوم و الأسماك و البقوليات كالفاصوليا و العدس و البهارات المشكلة كما تحتوي أيضا عروض العثيم علي جميع أنواع مستحضرات التجميل الخاصة بالرجال و النساء و جميع أنواع المساحيق و الملابس الجاهزة للرجال و النساء و الأطفال.

مجله عروض العثيم

تحتوي عروض العثيم علي جميع انواع المعلبات لغذائيه حيث تقدم سمك التونه بسعر 7.95 ريال سعودي و شاي ليبتون بسعر 14.95 ريال سعودي و زيت دوار عباد لشمس و صدور الدجاج و ارز بسمتي بسعر 57.95 ريال سعودي و جميع أنواع المساحيق حيث تقدم مساحيق تايد بسعر 38.95 ريال سعودي كما تضم جميع انواع الحلويات الشرقية حيث تقدم عروض العثيم معجنات مشكله بسعر 27.95 ريال سعودي و معمول بالتمر بسعر 27.95 ريال سعودي و تورته متوسطه الحج بسعر 44.95 ريال سعودي فقط.

تشمل عروض العثيم جميع أنواع الفواكه حيث تقدم التفاح الأخضر بسعر 6.95 ريال سعودي و التفاح رويال بسعر 6.95 ريال سعودي و التفاح الأحمر و الشمام الأصفر و الشمام الاردني بسعر 2ز95 ريال سعودي و جميع أنواع الخضروات كالبطاطس و الطماطم بسعر 4.95 ريال سعودي و التمر بخصومات تصل إلى نصف السعر كي يستفيد الجميع من تلك التخفيضات الكبيرة المقدمة في جميع سواق عبدلله العثيم.

كنت هذه عروض العثيم و التي قدمناها لكم كي يتمكن الجميع من معرفه المنتجات التي تتواجد في العروض كي يسفيد الجميع من الاستفادة من الخصومات الكبيره في جميع مكه و جده و الرياض وجميع المدن في المملكة العربية السعودية و التي تقدم جميع أنواع المنتجات الغذائية و الأدوات المنزلية و الكهربائيه.