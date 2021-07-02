تراند الفن: “النمر” يحذر من مرض خطير يزداد خلال فصل الصيف.. و”يوضح” كيفية الوقاية منه

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏ساعتين مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد: قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن القلب مسؤول عن توزيع درجة الحرارة داخل الجسم، وقد تؤدي خسارة لتر واحد من المياه إلى الجفاف، كما أن ضـربات الشمس على مرضى القلب تؤدي للوفاة بنسبة 20%.

وأوضح أن النوبة القلبية المفاجئة هي الإصابة بصدمة حرارية أو ضـربة شمس وتزداد خلال فصل الصيف، والأعراض الدالة عليها هي تغيب الوعي وارتفاع درجة الحرارة. مشيرا إلى أنه في حال حدوث نوبة مفاجئة، يجب الاتصال بالإسعاف ونقل الشخص لمكان بارد، ورش مياه على الجسم بالكامل، وأن يشرب المصاب المياه والسوائل الباردة.

ونصح بالابتعاد عن الإجهاد والحرارة العالية، وكذلك ممارسة الرياضة كونها علاجاً مناسباً لمرضى القلب، والإكثار من الفواكه والحمضيات.

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