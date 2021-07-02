تراند الفن: طقس الجمعة معتدل ليلا وشبورة مائية خفيفة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 09:09 صباحاً - يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم ليلا طقسا معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وبقية الأنحاء، فيما توقعوا أن ترتفع نسبة الرطوبة بما يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من “3: 4” درجات نهارا وليلا.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 39 25

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