تراند الفن: الكشف عن نظام غذائي غني بـ”عنصر هام” يساعد في وقف الصداع النصفي!

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 09:09 صباحاً - صحيفة المرصد : أفادت دراسة أن تناول الكثير من الأسماك الزيتية والأطعمة الأخرى الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية يساعد في وقف الصداع النصفي.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، أن المشاركين الذين تناولوا المزيد من أوميغا 3 يعانون من صداع أقل حدة وأقصر مدة.

وشملت الدراسة الجديدة 182 شخصا، معظمهم من الشابات، تعرضوا للصداع النصفي ما بين خمسة و20 يوما في الشهر. وفقاً لـ”روسيا اليوم”

وارتبط النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3 بتقليل 1.3 ساعة من الصداع يوميا، ويومين للصداع في الشهر.

وفي الوقت نفسه، شهدت مجموعة النظام الغذائي التي تحتوي على أوميغا 3 بالإضافة إلى انخفاض أوميغا 6، انخفاضا بمقدار 1.7 ساعة من الصداع يوميا وأربعة أيام صداع في الشهر.

وقال الخبراء إن هذا يعني أن النظام الغذائي جيد مثل أدوية الصداع المعتمدة حديثا في تقليل عدد الأعراض.

وقالوا إن النتائج تشير إلى أن أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 تلعب دورا مهما في تنظيم الألم، و”تفتح الباب لأساليب جديدة لإدارة الألم المزمن لدى البشر”.