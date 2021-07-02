تراند الفن: مدّ يده إليه لينقذه من قطار سريع قادم ثم تركه في اللحظة الأخيرة!

ترجمة حصرية : رصد مقطع فيديو بثته صحيفة “ديلي ميل” رجلاً في حالة “سكر” وهو يقفز على قضبان السكة الحديد قبل ثوانٍ من مرور قطار بسرعة شديدة.

وأظهر الفيديو الرجل الذي كان عاري الصدر ويحمل زجاجة مذهولا على طول الرصيف في محطة سكة حديد بلفيدير في جنوب شرق لندن في الساعة 10:30 مساء يوم الأربعاء 23 يونيو.

ووفقاً لشهود عيان بحسب “ديلي ميل” فأن الرجل كان يصرخ بعبارات عنصرية ضد مراهقين يقفون على منصة أخرى. كما قال الشهود أن أحد المراهقين اتصل ليطلب منه الذهاب إليهم فقفز الرجل في جزء من الثانية على القضبان.

وحاول أحد الحضور إنقاذ الرجل ومد إليه يده قبل قدوم القطار إلا أنه كان قادماً بسرعة شديدة وعند اقترابه منهما تركه ليواجه مصيره.



