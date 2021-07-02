تراند الفن: نائب وزيرة التخطيط: الإصلاحات الهيكلية ستحسن من تنافسية الاقتصاد المصري

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 09:09 صباحاً - قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن برنامج الإصلاح الهيكلي سيكون سببا في تحسين التنافسية للاقتصاد المصري.

وأضاف خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية “لميس الحديدي”، إن التنافسية نركز فيها على 3 قطاعات تحت اسم ” الاقتصاد الحقيقي” وهي الزراعة، الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتغلب على أي معوقات تخصها؛ تحسينا لتنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح كمال أنه من المهم التركيز على الاستثمارات والقطاع الخاص مشيرا إلى أن جزء كبير جدا من الإصلاحات الهيكلية؛ لدعم وتحسين بيئة الأعمال في القطاع الخاص، وأن تحسين البنية الأساسية كان في المقام الأول لدعم القطاع الخاص.

و سبق أن كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تدبير 100 مركز تكنولوجي مُتنقل في العام المالي 2021/ 2022، موضحة أنه تم البدء بـ32 مركزا تكنولوجيا مُتنقل لوزارة التنمية المحلية، تقدم كافة خدمات المحليات، و20 مكتب شهر عقاري وتوثيق مُتنقل لوزارة العدل، تُقدم كل خدمات مكاتب التوثيق، بالإضافة إلى 10 مراكز نموذجية متنقلة لوزارة الداخلية تُقدم خدمات الأحوال المدنية.

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