تراند الفن: من بينها التوست المقرمش.. وجبات خفيفة قبل التمرين تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 09:09 صباحاً - لكل شخص هدف معين عند أداء التمارين الرياضية، لذا يمكن أن تساهم الكثير من الأسباب في عدم الحصول على الهدف، ويعد تخطي الوجبات الخفيفة قبل التمرين أحد هذه الأسباب، حيث تتميز الوجبات الخفيفة قبل التمرين بإعطاء الطاقة التي توفرها للجسم في بداية جلسة التمرين، ويمكن أن يساعد في تنفيذ روتين تمرين صارم دون الشعور بالتعب والإرهاق وبالتالي زيادة كفاءة وفعالية التمرين.

دقيق الشوفان

يمكنك تحضير طبق ساخن أو بارد بمكوناتك المفضلة مثل الفواكه الجافة والفواكه والعسل والشوكولاتة ومجموعة متنوعة من الشوفان، وستكون هذه الوجبة مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية والبروتين.

البروتين

مصدر بروتين شائع بين عشاق الصالة الرياضية، وهو خيار جيد للوجبات الخفيفة قبل التمرين، ويمكن للمرء الاختيار من بين مجموعة متنوعة من ألواح البروتين المتوفرة في السوق، ولكن يجب على المرء قراءة الملصقات وحقائق التغذية بعناية قبل الاستهلاك لمنع الاستهلاك غير الصحي للسكر والسعرات الحرارية.

العصائر

من أسهل الوجبات الخفيفة المتاحة، يمكن تحضيرها في غضون 5 إلى 10 دقائق، فكل ما عليك فعله هو مزج المكونات المفضلة لديك في مشروب سائل سميك ولذيذ، كما يمكنك اختيار أنواع العصائر مثل التوت والمانجو والموز.

التوست المقرمش

حضر التوست المقرمش كوجبة خفيفة قبل التمرين من خلال وضع الخبز المحمص مع المكونات المفضلة لديك، حيث تتضمن بعض أفكار طبقات الخبز المحمص البيض والأفوكادو وزبدة الفول السوداني والفواكه.

السلطة

قطع الخضار أو الفاكهة المفضلة لديك في وعاء صغير، ثم ضعها في الشراب المفضل لديك أو الصلصة المفضلة لديك، كما يمكنك أيضًا إضافة المكسرات أو اللحوم الخالية من الدهون أو البيض.

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