تراند الفن: عرض رواية “وِلد بِنوت ” للكاتب الحاج نجيب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 09:09 صباحاً - صدر حديثًا عن دار إبهار رواية بعنوان “وِلد بِنوت ” للكاتب الحاج نجيب، الذى يشارك بها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى بدورته 52، الذى من المقرر أن يستمر حتى 15 يوليو، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وشعار المعرض لتلك الدورة هو “في القراءة حياة”.

وقال الكاتب إن تلك الرواية هي تجربته الأولى في عالم الروايات، وأن خططته هو تحويلها لعمل درامي قريبا، وهو مؤلف ومخرج مسرح وحصل على العديد من الجوائز على مستوى الجمهورية في التأليف والإخراج.

وتدور أحداث الرواية حول حكاية كبير العائلة والبلدة، شخصية بها الكثير من الصفات السيئة، ويلجأ للحيل الشريرة لكي يصل لما يريد، ارتكب بإجبار ابنته الوحيدة على العيش في ثوب الذكور بأوراق رسمية وشكل قانوني، وعاش حياته بكل الطرق لإخفاء جريمته، وطمس هويتها الحقيقية، وتفنن في اختراع أساليب لقتل الأنوثة بداخلها، وجعلها تفوق كل الرجال، وتعرض الرواية العديد من العقبات والأسرار وصراعات وجرائم كثيرة، فهي رواية اجتماعية تهتم مناقشة قضية اجتماعية معاصرة.

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