تراند الفن: نيمار يقود تشكيل البرازيل المتوقع لمواجهة تشيلي في كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يواجه منتخب البرازيل بقيادة مدربه أدينور ليوناردو باتشي “تيتي”، منافسه تشيلي، صباح يوم السبت، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

وتأهل المنتخب البرازيلي إلى دور ربع النهائي بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بينما صعد منتخب تشيلي في المركز الرابع بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

1- البرازيل × تشيلي

2- بيرو × باراجواي

3- الإكوادور × الأرجنتين

4- كولومبيا × الأوروجواي

واستقر تيتي مدرب منتخب البرازيل، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام منافسه تشيلي، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي:-

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: دانيلو – ماركينيوس – ايدير ميليتاو – ساندرو.

خط الوسط: كاسيميرو – فريد – ريتشارلسون.

خط الهجوم: نيمار – جابريل جيسوس – فيرمينو.

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