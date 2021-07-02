تراند الفن: عرض رواية “أرواح معلقة” للكاتبة أمل عبدالله.. وتشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 10:09 صباحاً - صدر حديثًا عن دار بيليف رواية بعنوان “أرواح معلقة” للكاتبة أمل عبدالله، التى تشارك بها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى بدورته 52، التي من المقرر أن يستمر حتى 15 يوليو، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وشعار المعرض لتلك الدورة هو “في القراءة حياة”.

وتدور أحداث الرواية حول جريمة غريبة لشخص غير متوقع وأساس الموضوع هو الحياة السابقة، أو تناسخ الأرواح، حيث تكتشف بطلة الرواية أن صديقتها تري مجموعة كوابيس غريبة لأشخاص لا تعرفهم ليحدث فجأة علي أرض الواقع لقاء غريب بين هذه الفتاة ووالدة الفتاة المتوفية ليكتشف الجميع وجود حالة تناسخ حقيقة تعرف كل تفاصيل حياة الأخري المتوفية، وقد ولدت هذه الحالة بنفس تاريخ وفاة الأخري وتمكنت سالي أبنه العشرون ربيع اليتيمة التي تربت في دور للأيتام أن تقنع كل من حولها أنها حالة تناسخ لروح نسرين التي توفت في حادث منذ عشرون عام بنفس تاريخ مولدها، تتوالى الأحداث بشكل سلس ،وتتحول حياة سالي تحولًا جذريًا، من فتاة فقيرة مضطهدة لفتاة ثرية تملك كل شيء، ولكن حدثت جريمة مفزعة غيرت حياة سالي، والجاني مجهول ومحاولة قتل فاشلة، وحادث أليم للأم المنكوبة.

الحياة السابقة ،أو تناسخ الأرواح Spiritual Reincarnation ، هي حالة تحدث عندما يعود شخص مات منذ زمن إلى الحياة، ولكن بجسد آخر، هذه الحالة هي مثار جدل كون أغلب الناس لا يؤمنون بها، خاصة أن العقيدة الدينية لا تعترف به، فهل ستتمكن سالي ابنه العشرين ربيع اليتيمة التي تربت في دور للأيتام أن تقنع كل من حولها أنها حالة تناسخ لروح فتاة أخري، توفت في حادث منذ عشرين عاما بنفس تاريخ مولدها!!، أم ستتعقد الأمور بعد تدخل عاصم ابن خالة الفتاة المتوفية ؟

وماذا ستفعل مها التي تربت مع تلك المستنسخة كيتيمة فقدت والديها حب، وغيرة،وجريمة،وغموض في أرواح معلقة.

الجدير بالذكر أن للكاتبة سابق أعمال في مجال الخيال العلمي والفانتازيا الممتزج بالرومانسية، ولها العديد من الأعمال ومنهم، سلسلة بعنوان “الجريئة والحب” والجزء الثاني منها بعنوان “لعنة المعرفة”، ورواية “خفايا الادغال”، و”ثلاثي الأبعاد “، و”ورطة الحب الجهنمية “، “الثروة الملعونة “.

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