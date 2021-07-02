تراند الفن: السكة الحديد تواصل تعقيم القطارات والمحطات للتصدي لكورونا (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 10:09 صباحاً - واصلت هيئة السكة الحديد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل ورش الخاصة بتجهيز القطارات للتصدي لفيروس كورونا المستجد طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة النقل بشأن تعقيم كافة قطاعات وزارة النقل الخدمية والتي تشمل السكة الحديد ومترو الأنفاق.

وشملت عمليات التعقيم قطارات الوجهين القبلي والبحري، فضلًا عن تعقيم المحطات التابعة للسكة الحديد خاصة فيما يتعلق بمكاتب الحجز بالتزامن مع إقبال ركاب الجمهور لحجز تذاكر لقطارات عيد الفطر المبارك.

وفى وقت سابق أعلنت هيئة السكة الحديد طرح تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك الخاصة بإجازة العيد، بدايةً من الأربعاء الموافق 30/6/2021، إلى جانب تجهيز قطارات المخاصيص، التي يتم إضافتها إلى جدول التشغيل، لمنع التكدس والزحام داخل المحطات، خاصةً قطارات الوجه القبلي.

وتضمنت الأيام التي تتيحها الهيئة لحجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك بدايةً من الساعة السابعة صباحًا ما يلى:

– الاثنين الموافق29/6/2021 لحجز يوم الاثنين الموافق 13/7/2021.

– الثلاثاء الموافق 30/6/2021 لحجز يوم الثلاثاء الموافق14/7/2021.

– الأربعاء الموافق 1/7/2021 لحجز يوم الأربعاء الموافق15/7/2021.

– الخميس الموافق2/7/2021 لحجز يوم الخميس الموافق 16/7/2021.

– الجمعة الموافق 3/7/2021 لحجز يوم الجمعة الموافق 17/7/2021.

– السبت الموافق 4/7/2021 لحجز يوم السبت الموافق 18/7/2021.

– الأحد الموافق 5/7/2021 لحجز يوم الأحد الموافق 19/7/2021.

– الاثنين الموافق 6/7/2021 لحجز يوم الاثنين الموافق 20/7/2021.

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