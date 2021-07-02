تراند الفن: سوري يترك طفلتيه داخل مستشفى ويهرب.. والعثور على رسالة “صادمة” بجوارهما- فيديو

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏57 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: ترك رجل سوري طفلتيه داخل استقبال أحد مستشفيات دمشق؛ بسبب معاناته من الفقر.

وطالب الأب في رسالة مؤثرة تركها بجوار طفلتيه مسامحته على تصرفه، مضيفاً بأن الطفلتين لم تتناولا شيئاً وأنهما بحاجة إلى ماء وطعام.

وقال والد الطفلتين، أنه متقاعد من الجيش وكان يعمل في توزيع المنظفات ويضطر إلى اصطحاب أطفاله معه، بعدما انفصل عن زوجته بسبب خلافات بينهما. مشيرا إلى أنه لا يمتلك منزلاً ولكن يعيش في حظيرة مع أطفاله، مبيناً أن أطفاله كانوا في وضع خطر ويعانون المرض.

وتطوعت سيدة تدعى هايدي حافي، بالتكفل بالطفلتين ورعايتهما في منزلها، كما طلبت من والدهما إرسال شقيقهما إليها لتربيته أيضاً.

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