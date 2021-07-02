تراند الفن: سيراميكا كليوباترا يستضيف أسوان اليوم في الدوري

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 11:09 صباحاً - يستعد فريق سيراميكا كليوباترا لخوض مُواجهته المُرتقبة أمام نظيره أسوان، التي تجمع بينهما ضمن مُنافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف فريق سيراميكا كليوباترا، نظيره أسوان، على استاد السويس الجديد، ضمن مُنافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، التي تنطلق في الخامسة من مساء اليوم الجمعة.

ويأمل سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث، من أجل إيقاف سلسلة النتائج السلبية التي يُحققها الجولات الماضية من مسابقة الدوري الممتاز.

بينما يطمح أسوان في اقتناص نقاط المباراة الثلاث من أجل تعديل مركزه بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر ضمن جدول ترتيب مُسابقة الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة بعد خسارته الأخيرة على يد نظيره الجونة بثلاثية مقابل هدفين.

فيما يأتي أسوان في المركز الخامس عشر ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعد خسارته على يد نظيره وادي دجلة، برباعية مقابل هدف.

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