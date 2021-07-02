تراند الفن: تركي آل الشيخ ينشر فيديو لشباب يقلدون برنامج الحصن بطريقة طريفة.. ويعلق: “مطلوب”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏21 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد : نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو لمجموعة من الشبان يقلدون مغامرات برنامج الحصن الشهير، وعلق عليه قائلاً : “مطلوب”. وظهر في الفيديو مجموعة من الشباب يحملون لوح خشبي وسط حمام سباحة وفوقه مسن يحاول عبوره وسط محاولات العديد من الشبان تعطيله عن الفوز بالمسابقة. يذكر أن “الحصن” هو برنامج مسابقات ترفيهي ياباني شهير أقيم لأول مرة عام 1986؛ حيث استمر إلى 1990 وعُرض على جزأين وشارك فيه الآلاف من اليابان وحظي بمشاهدات وشعبية كبيرة في كل أنحاء العالم.

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