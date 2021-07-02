تراند الفن: إبراهيم عبد الله: “الزمالك بطل الدوري رغم أنف أحمد مجاهد”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 11:09 صباحاً - هاجم إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك، أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، مؤكدًا أن ما فعله رئيس الجبلاية مؤامرة على القلعة البيضاء.

وكتب إبراهيم عبد الله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تاني وثالث وعاشر.. الزمالك بطل الدوري السنة دي رغم أنف أحمد مجاهد”.

وأضاف عبد الله: “تأجيل مباريات الأهلي وعدم لعبه مباراة في الدوري المحلي لأكتر من 40 يوما مؤامرة على الزمالك”.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الخميس على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 61 نقطة، ثم المصري في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، وفي المركز الثالث الأهلي برصيد 42 نقطة.

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