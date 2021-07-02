تراند الفن: “واتساب” يفاجئ المستخدمين ويطرح ميزة جديدة انتظرها كثيرون

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 11:09 صباحاً - صحيفة المرصد: يطرح تطبيق “واتساب” ميزة جديدة تمكن المستخدمين من مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة وكان يترقبها الكثيرون.

تعميم الخدمة

وبحسب “سكاي نيوز”، يسعى “واتساب” المملوك لـ”فيسبوك”، إلى تعميم هذه الخدمة على كل مستخدميه حول العالم، الذين يبلغ عددهم أكثر من 2.5 مليار نسمة.

والخاصية الجديدة باختصار، تسمح للصور والفيديوهات بأن تختفي من تلقاء نفسها لدى المستقبل في “واتساب” بعد فترة وجيزة من الزمن، وشرط ذلك أن يشاهدها المستقبل لمرة واحدة فقط.

ويقول موقع “WABetaInfo” التقني الذي يتابع أخبار “واتساب”، إنه يمكن تشغيل الخدمة الجديدة عبر الذهاب إلى “الإعدادات” (settings)، حيث ستكون هناك خدمة المشاهدة لمرة واحدة باسم “view once”.

الصور والفيديوهات لمرة واحدة

وهذا يعني أن المستخدم المستقبل سيرى الصور والفيديوهات لمرة واحدة، وستختفي من سجل الدردشة. ولدى القيام بتحميل الصور والفيديوهات على التطبيق تمهيدا لنشرها، على المستخدم المرسل اختيا زر جديد يظهر بجانب مربع نص الكتابة، وشكل الرمز يأتي على صورة الرقم “1” محاطا بحلقة.

والغاية من وراء هذه الخدمة هو تخفيف الضغط على ذاكرة الهاتف الذكي التي تعج بالصور المرسلة من “واتساب”.